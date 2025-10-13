Staffetta di pace per le strade di Lampedusa ci sarà anche don Ciotti
Una staffetta di pace per le strade di Lampedusa. Gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello parteciperanno giovedì 16 ottobre a 'Libera la natura" la staffetta promossa da Libera "per far correre un messaggio di pace, di solidarietà e per i diritti di tutti". Con gli studenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Staffetta di lettura per la pace. Tutti i nomi delle vittime a Gaza
"Poggibonsi semina pace". Staffetta di lettura collettiva dei nomi bimbi uccisi a Gaza
Torna la Corsa dei Santi con il Giro Quattro Basiliche e la Staffetta della Pace
Lampedusa corre per la pace: studenti in staffetta con Libera - Giovedì 16 ottobre le strade di Lampedusa si trasformeranno in un palcoscenico di speranza e i ... Riporta mondopalermo.it
“Libera la Natura” ritorna a Lampedusa - A Lampedusa torna “Libera la Natura”: una staffetta di pace con Luigi Ciotti e gli studenti per i diritti e la solidarietà. Scrive trapanioggi.it