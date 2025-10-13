Squalificati Serie A ecco chi salta la 7a giornata Assente anche un allenatore
Squalificati Serie A. La 6ª giornata di Serie A si è chiusa con il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan, ma già si guarda al prossimo turno, in programma da sabato 18 ottobre, quando il campionato tornerà dopo la sosta per le Nazionali. In vista della 7ª giornata di Serie A 202526, saranno due i giocatori e un allenatore costretti a restare ai box per squalifica. Squalificati Serie A 7 giornata. Il Giudice Sportivo ha confermato che saranno soltanto due i calciatori indisponibili per squalifica nel prossimo turno: Jesus Rodriguez (Como) – Il difensore spagnolo dovrà scontare la seconda delle tre giornate di squalifica rimediate in seguito alla pesante sanzione inflitta la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
