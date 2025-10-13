Squali la spiegazione del titolo del nuovo film con Lorenzo Zurzolo

Arriva il 16 ottobre al cinema Squali, il nuovo film di Daniele Barbiero che vede protagonista il giovane Lorenzo Zurzolo che si confronta con James Franco, nei panni di un crudele e spietato imprenditore. In Squali, Max, un ragazzo di diciannove anni proveniente da un piccolo paese veneto, si ritrova a vivere l’estate che segue la maturità, quel periodo di libertà tanto atteso ma anche segnato dalla necessità di prendere decisioni importanti per il futuro. Insieme ai suoi amici, Filippo e Anna, ha pianificato un viaggio in Spagna per celebrare la fine della scuola, ma tutto cambia quando riceve una proposta inaspettata: Robert Price, un imprenditore nel campo delle startup, è interessato a sviluppare l’app che ha creato per aiutare i suoi coetanei a scegliere la facoltà universitaria. 🔗 Leggi su Cinefilos.it