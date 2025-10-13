Springsteen | Liberami dal Nulla il biopic su Bruce Springsteen | di vuoti di ombre e di memorie

No, non è il biopic patinato da Oscar o quelle scene in slow motion sulle note del pezzo più iconico che sembra più un tributo. Springsteen: Liberami dal Nulla non è quel tipo di film. Scott Cooper, dopo Crazy Heart, torna a parlare di musica ma lo fa spogliando tutto: niente luci da palco, niente cori da stadio. Solo Bruce ( Jeremy Allen White ), una chitarra, Nebraska il rumore del suo respiro in una stanza troppo silenziosa. Springsteen: Liberami dal Nulla, la recensione del nuovo film di Scott Cooper interpretato da Jeremy Allen White. This image released by Disney shows Jeremy Allen White as Bruce Springsteen, left, and and Odessa Young as Faye, in a scene from “Springsteen: Deliver Me From Nowhere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

