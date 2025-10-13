Spray al peperoncino sulla negoziante per una rapina da pochi euro | 29enne finisce in manette

Ieri pomeriggio i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Faenza, hanno arresto un 29enne della zona, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un negozio etnico del centro. L’uomo infatti sarebbe entrato nel negozio fingendosi un cliente e, dopo aver spruzzato negli occhi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

