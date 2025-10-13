Spray al peperoncino fuori dal BoMa Club | notte di tensione in via Mattei

Momenti di caos nella notte tra sabato e domenica all’esterno del BoMa Club di via Mattei, dove si è verificato un episodio che ha costretto il personale alla sicurezza a intervenire con prontezza. Attorno alle 3.30, come ha scritto il Resto del Carlino, un gruppo di ragazzi avrebbe spruzzato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

