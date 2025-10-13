Spostamento funzionario ad altro ufficio | dieci anni di contenzioso legittima scelta del Comune
PATU’ - La sezione lavoro della Corte di Cassazione, presidente Martina Marotta, ha definitivamente posto la parola fine all’annosa vicenda che ha visto contrapposto il Comune di Patù a un suo ex dipendente, nell’ambito di un lungo contenzioso, durato dieci anni, e che alla fine ha definito che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: spostamento - funzionario
HAMAS: "IL DISARMO E' FUORI DISCUSSIONE" Il disarmo di Hamas, previsto nell'ambito del piano del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per porre fine alla guerra a Gaza, e' "fuori discussione", ha dichiarato all'Afp un alto funzionario del movimento - facebook.com Vai su Facebook
Spostamento funzionario ad altro ufficio: dieci anni di contenzioso, legittima scelta del Comune - Con l’ultima ordinanza della Corte di Cassazione si chiude l’annosa vicenda avviata nel 2015 dopo la decisione dell’amministrazione di Patù sulla riorganizzazione dell’ufficio Ragioneria. Si legge su lecceprima.it
False presenze in ufficio, funzionario comunale sospeso - Avrebbe attestato la fasulla presenza in ufficio: un funzionario del Comune di Cimitile è stato raggiunto da provvedimento di sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio per dodici mesi. Da ansa.it