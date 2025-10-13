Sport e spade laser | il Palaverdi ospita un torneo di Light Saber Combat

Il 18 e 19 ottobre Novara si trasforma in un’arena galattica: al Palaverdi arriva la seconda edizione della "Challenge of the Elements", torneo di LightSaber Combat sportivo targato LudoSport.Una disciplina che unisce tecnica, spettacolo e passione per le spade laser. L’ingresso è gratuito e lo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

