Spoglio parziale Giani sfonda il 54 per cento

Prosegue lo spoglio e arrivano nuove conferme. A livello provinciale sono state scrutinate 159 sezioni su 364. Giani si assesta al 52,12 per cento, Tomasi al 45,29 per cento e Bundu al 2,59%.A livello regionale (1514 sezioni su 3922) sono migliori le performance di Giani e Bundu, che sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it