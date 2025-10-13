Spoglio parziale Giani sfonda il 54 per cento

Prosegue lo spoglio e arrivano nuove conferme. A livello provinciale sono state scrutinate 159 sezioni su 364. Giani si assesta al 52,12 per cento, Tomasi al 45,29 per cento e Bundu al 2,59%.A livello regionale  (1514 sezioni su 3922) sono migliori le performance di Giani e Bundu, che sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

spoglio parziale giani sfondaExit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani in netto vantaggio, sopra al 50% - Sondaggi e intenzioni di voto di Swg per La7, Consorzio Opinio Italia per la Rai, YouTrend per SkyTG24: nettamente avanti il governatore uscente, seguono Tomasi e Bundu ... Si legge su lanazione.it

Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2% - Firenze, 19 settembre 2025 – Per il color ’rosso toscano’, impalliditosi dagli anni in cui Berlinguer ’gli voleva bene’, sarebbe in arrivo una robusta mano di vernice rivitalizzante. Lo riporta lanazione.it

