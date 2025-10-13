La Commissione europea ha confermato venerdì di aver avviato la costituzione di un gruppo interno incaricato di esaminare le accuse di spionaggio che coinvolgerebbero i servizi segreti ungheresi a Bruxelles. Il caso è emerso a seguito della pubblicazione di un’indagine congiunta del quotidiano tedesco Der Spiegel, del quotidiano belga De Tijd, dell’emittente ungherese Direkt36 secondo cui funzionari dell’intelligence ungherese travestiti da diplomatici avrebbero cercato di infiltrarsi nelle istituzioni dell’UE mentre Olivér Várhelyi (ora commissario europeo) era l’ambasciatore dell’Ungheria presso l’Unione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spionaggio ungherese a Bruxelles: Von der Leyen pronta a convocare il commissario Várhelyi