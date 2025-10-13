Inter News 24 Spinazzola rivela il motivo per il quale è tornato a performare maggiorante: ecco le parole del laterale della Nazionale azzurra. In una lunga intervista concessa alla Rai, Leonardo Spinazzola ha raccontato il suo ritorno in nazionale e il percorso che lo ha portato a superare un periodo difficile, dopo l’infortunio al tendine d’Achille che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno. Durante la chiacchierata, ha anche parlato della sua esperienza sotto la guida di Antonio Conte, dicendo: «Era dai tempi di Gasperini che non lavoravo così forte sotto l’aspetto fisico». Il terzino del Napoli ha spiegato come l’approccio fisico di Conte lo abbia aiutato a rialzare il suo livello di performance, sia sul piano atletico che mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spinazzola ringiovanisce: «Conte ha alzato il livello fisico e mentale, era da Gasperini che non lavoravo così. L’ex Inter…»