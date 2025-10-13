Spinazzola | Conte mi ha rimesso in forma come ai tempi di Gasperini
Intervistato dalla ‘Domenica Sportiva’ su Rai 2, l’esterno del Napoli e della Nazionale Leonardo Spinazzola ha parlato anche del difficile periodo vissuto dopo il grave infortunio al tendine d’Achille. Le parole di Spinazzola. Dopo l’infortunio: «Sono cambiato, non ho più l’esplosività di prima, ma sono cresciuto mentalmente e tatticamente. Ho lavorato con professionisti che mi hanno aiutato tantissimo, e anche la mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale. Sono felice dell’uomo e del giocatore che sono diventato». Un elogio al suo attuale tecnico nel Napoli: « Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
