Spinazzola | Conte mi ha rimesso in forma come ai tempi di Gasperini

Ilnapolista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato dalla ‘Domenica Sportiva’ su Rai 2, l’esterno del Napoli e della Nazionale  Leonardo Spinazzola  ha parlato anche del difficile periodo vissuto dopo il grave infortunio al tendine d’Achille. Le parole di Spinazzola. Dopo l’infortunio: «Sono cambiato, non ho più l’esplosività di prima, ma sono cresciuto mentalmente e tatticamente. Ho lavorato con professionisti che mi hanno aiutato tantissimo, e anche la mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale. Sono felice dell’uomo e del giocatore che sono diventato». Un elogio al suo attuale tecnico nel Napoli: « Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

spinazzola conte mi ha rimesso in forma come ai tempi di gasperini

© Ilnapolista.it - Spinazzola: «Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini»

In questa notizia si parla di: spinazzola - conte

Spinazzola: “Potevamo fare meglio, su Conte..”

Spinazzola dopo la sconfitta: «Napoli, dobbiamo migliorare su quell’aspetto. Su Conte…»

Meret in vantaggio per la porta, Spinazzola novità dal 1’: le scelte di Conte

spinazzola conte ha rimessoSpinazzola: «Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini» - Alla 'Domenica Sportiva', ha parlato l'esterno del Napoli e della Nazionale Leonardo Spinazzola del difficile periodo dopo l'infortunio ... Scrive ilnapolista.it

Spinazzola: "L'infortunio al tendine d'Achille mi ha tolto esplosività, rimesso in forma da Conte" - Intervistato dalla 'Domenica Sportiva' su Rai 2, l'esterno del Napoli e della Nazionale Leonardo Spinazzola ha parlato anche del difficile periodo vissuto dopo il ... Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Spinazzola Conte Ha Rimesso