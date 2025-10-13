Spinazzola | Con Conte sono tornato al top gli devo tanto

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli e della Nazionale, si è raccontato ai microfoni della Domenica . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Spinazzola: “Con Conte sono tornato al top, gli devo tanto”

In questa notizia si parla di: spinazzola - conte

Spinazzola: “Potevamo fare meglio, su Conte..”

Spinazzola dopo la sconfitta: «Napoli, dobbiamo migliorare su quell’aspetto. Su Conte…»

Meret in vantaggio per la porta, Spinazzola novità dal 1’: le scelte di Conte

#Spinazzola: «Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini» Alla Domenica Sportiva: «In Nazionale c'è veramente un grande clima, Gattuso in questo è stato bravissimo. Devono finire qui i fallimenti, dobbiamo andare a giocarci il Mondiale!» http - facebook.com Vai su Facebook

“Ha alzato di nuovo il mio livello”: Spinazzola elogia Conte Intervenuto ai microfoni della Rai, l’esterno azzurro si è anche soffermato sul ritorno in campo dopo la rottura del tendine d’Achille, per poi suonare la carica in ottica Mondiali #Napoli #SpazioNa - X Vai su X

Spinazzola: “Con Conte sono tornato al top, gli devo tanto” - Spinazzola: “Con Conte sono tornato al top, gli devo tanto” Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli e della Nazionale, si è raccontato ai microfoni della ... Da forzazzurri.net

Spinazzola: «Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini» - Alla 'Domenica Sportiva', ha parlato l'esterno del Napoli e della Nazionale Leonardo Spinazzola del difficile periodo dopo l'infortunio ... Secondo ilnapolista.it