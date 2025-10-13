Spider-Man e Daredevil | in che modo si connetteranno nel futuro del MCU?
Brad Winderbaum, responsabile della divisione Television and Animation della Marvel, ha recentemente confermato che ci sarà una certa connessione tra la prossima seconda stagione di Daredevil: Rinascita e Spider-Man: Brand New Day, ma i fan che sperano di vedere l’Uomo Senza Paura nel prossimo film di Spidey dovrebbero moderare le loro aspettative. Winderbaum ha rivelato di essere in contatto con il team di Brand New Day per garantire la “coerenza” tra i due progetti durante una recente intervista con EW. “Stiamo comunicando molto con il team di Spider-Man: Brand New Day per assicurarci che ci sia coerenza. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Spider-Man 4: il produttore rivela il collegamento con la seconda stagione di Daredevil
