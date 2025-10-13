Speciale San Petronio Carlino in promozione
In occasione della festività di San Petronio, il Resto del Carlino ha lanciato una nuova promozione che unisce il piacere di leggere le notizie sul quotidiano cartaceo e la comodità dell’informazione digitale. Un’offerta pensata per chi desidera restare sempre aggiornato. La promozione prevede: l’ abbonamento al quotidiano cartaceo da 90 coupon più l’abbonamento tutto digitale di tre mesi a 129 euro. In pratica, i 90 coupon cartacei verranno recapitati direttamente a casa e potranno essere utilizzati per ritirare il quotidiano in qualsiasi edicola, per un totale di 100 giorni di validità dalla data di consegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: speciale - petronio
Un fine settimana speciale (anche se non si fa il ponte di San Petronio): tante le cose da fare in lungo e in largo. Alessandro Cattelan a teatro, Gogol Bordello live, due eventi dedicati alla birra e il duo comico Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi - facebook.com Vai su Facebook
Santi Francesco e Petronio, le festività sovrapposte: a casa un giorno extra o più soldi in busta paga - A Bologna, la coincidenza sarà affrontata a seconda del contratto di categoria ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
In occasione di San Petronio. Nuova promozione del Carlino - In occasione della festività di San Petronio, il Resto del Carlino lancia una nuova promozione esclusiva che unisce il ... Come scrive msn.com