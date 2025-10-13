Speaker casertano incanta il pubblico di Tu Sí Que Vales

Un talento casertano ha portato la sua voce sul palco di “Tu Sí Que Vales”, il celebre show del sabato sera in onda su Canale 5. Si tratta di Fabio Migliore, speaker originario di San Felice a Cancello, che nella puntata andata in onda sabato scorso (11 ottobre 2025) ha conquistato pubblico e. 🔗 Leggi su Casertanews.it