Spavento per una mamma e la sua bimba cadono dalla bici dopo l' urto con un' auto Arriva l' elimedica

Grosso spavento nella prima mattinata di lunedì (13 ottobre) per una mamma e la sua bambina che sono state investite da un’auto mentre erano a bordo di una bicicletta. L’incidente è avvenuto in viale Portofino. Secondo quanto potuto ricostruire l’auto e la bici stavano circolando in direzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: spavento - mamma

Auto si ribalta sulla strada per il mare: grande spavento per mamma e figlia

? Bustina 16 “Oggi penultimo giorno del nostro calendario dello spavento!! ?” Hashtag: #calendariodellospavento #halloweenscrap #papercraftinghalloween #scrapbookingitalia #creativitàspaventosa #ilnegoziodellamammadicle - facebook.com Vai su Facebook

Violento impatto all'incrocio: spavento per due mamme con i rispettivi bambini https://ift.tt/wohLuDa https://ift.tt/PME7Nq3 - X Vai su X

Bimba rischia di morire chiusa in auto sotto il sole, i passanti rompono un finestrino e la salvano - Una bambina di circa un anno ha rischiato di morire, chiusa all'interno dell'auto dei genitori sotto il sole. Da fanpage.it

Mamma e figlioletta neonata giù dal balcone di casa: la bimba è morta, aveva solo tre mesi. «Lei era depressa dopo il parto» - Una giovane mamma è precipitata dal primo piano della sua abitazione insieme alla figlia neonata di tre mesi: entrambe sono state trasportate d'urgenza in ospedale dove la piccola purtroppo è morta. Secondo corriereadriatico.it