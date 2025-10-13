Spari nella notte tra Avellino e Atripalda | l’allarme della paura
Nella notte appena trascorsa, due comunità della provincia sono state svegliate dal rumore dei colpi di arma da fuoco. Ad Atripalda, ignoti hanno preso di mira la concessionaria Kia. Non sappiamo chi siano, né perché abbiano scelto proprio quel luogo, ma sappiamo che qualcuno ha deciso di sparare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: spari - notte
Roma, spari contro palazzo nella notte: ferita 19enne su balcone
Spari nella notte ad Acilia: ferita una ragazza di 19 anni affacciata al balcone
Attentato nella notte ad Altavilla Irpina: spari contro una casa e auto distrutta
#Napoli – Paura nella movida di Piazza Bellini: nella notte sono stati esplosi colpi di pistola, rinvenuti bossoli calibro 9, nessun ferito. La Polizia indaga tra baby gang e gruppi giovanili. #Napoli #PiazzaBellini #Movida #Sicurezza #Spari #Polizia #BabyGang # Vai su Facebook
Spari nella notte in piazza Bellini. Rinvenuti bossoli, nessun ferito. Sull'accaduto indaga la polizia. La zona è il cuore della movida nel centro storico della città ed è frequentata da tantissimi giovani @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/spari- - X Vai su X
Spari contro un autonoleggio: notte di fuoco tra Avellino e Atripalda - Nella stessa notte a essere colpito è stato anche un autonoleggio ad Avellino, in via Francesco Tedesco. Si legge su orticalab.it
Spari nella notte ad Atripalda: colpi di arma da fuoco contro una concessionaria - Gli spari sono stati esplosi contro le vetrate di una concessionaria in via Appia. Segnala corriereirpinia.it