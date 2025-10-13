Spari nella notte tra Avellino e Atripalda | l’allarme della paura

Nella notte appena trascorsa, due comunità della provincia sono state svegliate dal rumore dei colpi di arma da fuoco. Ad Atripalda, ignoti hanno preso di mira la concessionaria Kia. Non sappiamo chi siano, né perché abbiano scelto proprio quel luogo, ma sappiamo che qualcuno ha deciso di sparare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

