Spari nella notte | Avellino e l' hinterland si svegliano sotto il racket

Non servono altre parole per dire la paura, quella che torna a scorrere come un veleno antico tra Atripalda e Avellino, tra le strade dell’Appia e di via Francesco Tedesco. Non sono spari nel vuoto, non è un gesto isolato. È un messaggio. Diretto, brutale, inequivocabile.Nella notte, la vetrina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it