Spari nella notte | Avellino e l' hinterland si svegliano sotto il racket

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non servono altre parole per dire la paura, quella che torna a scorrere come un veleno antico tra Atripalda e Avellino, tra le strade dell’Appia e di via Francesco Tedesco. Non sono spari nel vuoto, non è un gesto isolato. È un messaggio. Diretto, brutale, inequivocabile.Nella notte, la vetrina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spari - notte

Roma, spari contro palazzo nella notte: ferita 19enne su balcone

Spari nella notte ad Acilia: ferita una ragazza di 19 anni affacciata al balcone

Attentato nella notte ad Altavilla Irpina: spari contro una casa e auto distrutta

spari notte avellino hinterlandAtripalda, spari contro una concessionaria: indagini in corso - Colpi di arma da fuoco nella notte contro la concessionaria Kia in via Appia ad Atripalda. Segnala msn.com

spari notte avellino hinterlandSpari contro un autonoleggio: notte di fuoco tra Avellino e Atripalda - Nella stessa notte a essere colpito è stato anche un autonoleggio ad Avellino, in via Francesco Tedesco. Si legge su orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Notte Avellino Hinterland