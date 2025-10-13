Spari nel Bronx di Poggioreale | ipotesi conflitto a fuoco sette bossoli a terra
Colpi di pistola in tarda serata in via della Bussola, tra Secondigliano e Poggioreale; sul posto la Polizia, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spari - bronx
Spari nel Bronx di Poggioreale: ipotesi conflitto a fuoco, sette bossoli a terra - Colpi di pistola in tarda serata in via della Bussola, tra Secondigliano e Poggioreale; sul posto la Polizia, indagini in corso ... fanpage.it scrive