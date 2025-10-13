Spari nel Bronx di Poggioreale | ipotesi conflitto a fuoco sette bossoli a terra

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi di pistola in tarda serata in via della Bussola, tra Secondigliano e Poggioreale; sul posto la Polizia, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spari - bronx

spari bronx poggioreale ipotesiSpari nel Bronx di Poggioreale: ipotesi conflitto a fuoco, sette bossoli a terra - Colpi di pistola in tarda serata in via della Bussola, tra Secondigliano e Poggioreale; sul posto la Polizia, indagini in corso ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spari Bronx Poggioreale Ipotesi