Spari in strada a Roma agguato nel parcheggio di un supermercato | gambizzato 44enne

Colpi di pistola davanti al parcheggio di un supermercato. Spari da una moto in corsa, uomo di 44 anni colpito alle gambe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, a Port'Alba rissa tra gang e spari: tre bossoli refertati, paura nella strada dei libri - facebook.com Vai su Facebook

Terrore a Sydney: centinaia di spari sulla folla per strada, 20 feriti, arrestato un 60enne. L'uomo individuato dopo alcune ore, avrebbe cominciato a sparare a caso alle automobili - X Vai su X

Roma, spari fuori dalla discoteca Fiesta all’Eur. Ferito un buttafuori, il video dell’agguato - Il video mostra l’agguato a un buttafuori ferito fuori dalla discoteca Fiesta all’Eur. Da affaritaliani.it

Spari a Ostia, imprenditore ferito in un palazzo. Secondo la vittima "è stato un ex dipendente" - Un uomo è stato ferito da un colpo di pistola che lo ha centrato all'inguine, a Ostia, nell'androne di un palazzo di viale Vasco de Gama. Scrive romatoday.it

Agguato a colpi di pistola ad Aprilia, si costituisce un 31enne: è il proprietario dell'auto - Si è costituito ai carabinieri di Latina il presunto aggressore che ieri pomeriggio ha gambizzato un 36enne di Aprilia in via Fossignano. Si legge su msn.com