Spari in strada a Roma agguato nel parcheggio di un supermercato | gambizzato 44enne

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi di pistola davanti al parcheggio di un supermercato. Spari da una moto in corsa, uomo di 44 anni colpito alle gambe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spari - strada

Roma, spari fuori dalla discoteca Fiesta all’Eur. Ferito un buttafuori, il video dell’agguato - Il video mostra l’agguato a un buttafuori ferito fuori dalla discoteca Fiesta all’Eur. Da affaritaliani.it

Spari a Ostia, imprenditore ferito in un palazzo. Secondo la vittima "è stato un ex dipendente" - Un uomo è stato ferito da un colpo di pistola che lo ha centrato all'inguine, a Ostia, nell'androne di un palazzo di viale Vasco de Gama. Scrive romatoday.it

spari strada roma agguatoAgguato a colpi di pistola ad Aprilia, si costituisce un 31enne: è il proprietario dell'auto - Si è costituito ai carabinieri di Latina il presunto aggressore che ieri pomeriggio ha gambizzato un 36enne di Aprilia in via Fossignano. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spari Strada Roma Agguato