Spari e coltellate dopo una lite al bar il locale chiuso 15 giorni dal questore

Romatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite notturna in un bar della borgata, poi degenerata in resa dei contro a colpi di coltello e spari con una pistola. Due le persone poi costrette alle cure dell'ospedale, prima un 24enne e poi un uomo di 44 anni, entrambi romani, in due distinti episodi avvenuti a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

spari - coltellate

