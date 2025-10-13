Spari contro un’abitazione a Santa Lucia di Serino | Non riesco a capire perché!
Santa Lucia di Serino, 13 ottobre 2025 – Una raffica di colpi di pistola ha colpito nella notte un’abitazione privata a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino.L’abitazione appartiene a Martino Sossio, che sarebbe stato preso di mira da persone a bordo di uno scooter. Fortunatamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
