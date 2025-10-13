Spari contro abitazione a Santa Lucia di Serino | terzo raid in Irpinia in poche ore
Santa Lucia di Serino (Avellino) – Cresce l’allarme per la nuova ondata di violenza che sta colpendo l’Irpinia. Dopo i recenti attentati ai danni di due attività commerciali, nell’arco di poche ore, la scorsa notte ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Santa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
