Spari a Roma cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio
Spari a Roma. Un uomo di 44 anni, cliente di un supermercato, è stato gambizzato nel parcheggio esterno del supermercato Crai, al civico 229 di via di Selva Candida. A dare l'allarme sono stati proprio i dipendenti dell'esercizio commerciale e alcuni testimoni che hanno prestato i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Spari a Roma, cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio https://ift.tt/hLf8ZQt - X Vai su X
+++ ULTIMA ORA +++ Sarno, spari in via Roma contro un negozio: terrore tra i passanti, un ferito - facebook.com Vai su Facebook
Spari a Roma, cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio - Un uomo di 44 anni, cliente di un supermercato, è stato gambizzato nel parcheggio esterno del supermercato Crai, al civico 229 di via di Selva Candida. Lo riporta romatoday.it
Uomo ferito da colpo pistola fuori da un supermercato a Roma - Un uomo è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco all’esterno del parcheggio di un supermercato alla periferia di Roma. Come scrive gazzettadiparma.it
Spari contro un cliente del supermercato a Casalotti, ferito a una gamba e ricoverato in ospedale - Drammatica serata in un grande magazzino in via di Selva Candida. Lo riporta roma.corriere.it