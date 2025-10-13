Spari a Roma cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio

Romatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spari a Roma. Un uomo di 44 anni, cliente di un supermercato, è stato gambizzato nel parcheggio esterno del supermercato Crai, al civico 229 di via di Selva Candida. A dare l'allarme sono stati proprio i dipendenti dell'esercizio commerciale e alcuni testimoni che hanno prestato i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

