Spalletti fa la sua top 11 | Totti e De Rossi ci sono mancano Lobotka Icardi Osimhen e

A Trento Luciano Spalletti disegna la sua top-11 dei calciatori allenati in carriera, escludendo la Nazionale. E non mancano le sorprese.

L'undici ideale di Luciano Spalletti in base ai calciatori che ha allenato nel corso della sua carriera. Oggettivamente una formazione pazzesca (4-2-3-1): Szczesny; Di Lorenzo, Koulibaly, Chivu, Jankulowski; Pizarro, De Rossi; Salah, Totti, Kvaratskhelia; Dz

Napoli, presenti tre azzurri nella Top 11 di Spalletti: ecco la sua formazione ideale - Nel corso delle ultime ore, Luciano Spalletti è intervenuto al Festival dello Sport di Trento dove gli è stato chiesto quale fosse la sua formazione ideale considerando solo i giocatori che ha allenat

Spalletti show: l'addio all'Italia, il caso Acerbi, il legame con Totti e Icardi e il problema De Laurentiis - Luciano Spalletti al Festival dello Sport: dall'addio alla Nazionale al caso Acerbi, passando per Totti, Icardi, l'esperienza al Napoli e la sua top 11 di sempre tra aneddoti, rimpianti e passione per