Spalletti | A Napoli è finita perché il presidente aveva preso il sopravvento
L’ex ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dopo essere stato ospite al Festival dello Sport di Trento. L’intervista a Spalletti. « Me lo dicono in tanti, ma io sono fatto così. Certo, se qualcuno mi dice “poverino”, gli do una testata e metto tutto a posto. Per me la Nazionale era il paradiso, sarebbe contraddittorio non affrontare ora questo trauma. Mi serve per trovare la forza per ripartire, ma per me non è mai finita e sono certo che succederà qualcosa di ancora più bello ». Che cosa? Ritorno in Nazionale? Grande club? « Siamo liberi di spaziare, dall’estero un paio di cose erano arrivate, ma prima bisogna soffrire un po’ ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: spalletti - napoli
Spalletti: “Napoli favorito? Vi dico il mio pensiero sullo Scudetto”, poi l’annuncio sul futuro è sorprendente
Disavventura per Spalletti: l’ex allenatore del Napoli in ospedale per la puntura di un calabrone
Arrivano conferme su Spalletti, è pronto a ripartire dopo la Nazionale: dove allenerà l’ex Napoli
#Spalletti: «Via da Napoli solo per De Laurentiis». Io dico invece che grazie a #DeLaurentiis è arrivato a #Napoli, dove è diventato vincente e amato, acquisendo una considerazione di cui, fin lì, non aveva mai goduto. Per poi tornare perdente con la Nazional - X Vai su X
L'ex capitano del Napoli attacca Spalletti: "Che senso ha il suo comportamento dopo tutto questo tempo?" - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti sull'addio al Napoli: "Lasciai il club per De Laurentiis: aveva preso il sopravvento” - L’ex ct azzurro è tornato sulle ragioni del passo indietro dopo lo scudetto nel 2023 nel corso di un intervento al Festival dello Sport di Trento. Scrive napoli.repubblica.it
“Ho lasciato Napoli perché De Laurentiis aveva preso il sopravvento”: la confessione di Luciano Spalletti - Il CT della Nazionale rivela al Festival dello Sport i motivi del suo addio dopo lo scudetto: "Il presidente non mi ha mai parlato di rinnovo" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it