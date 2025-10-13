Spalletti | A Napoli è finita perché il presidente aveva preso il sopravvento

L’ex ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dopo essere stato ospite al Festival dello Sport di Trento. L’intervista a Spalletti. « Me lo dicono in tanti, ma io sono fatto così. Certo, se qualcuno mi dice “poverino”, gli do una testata e metto tutto a posto. Per me la Nazionale era il paradiso, sarebbe contraddittorio non affrontare ora questo trauma. Mi serve per trovare la forza per ripartire, ma per me non è mai finita e sono certo che succederà qualcosa di ancora più bello ». Che cosa? Ritorno in Nazionale? Grande club? « Siamo liberi di spaziare, dall’estero un paio di cose erano arrivate, ma prima bisogna soffrire un po’ ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

