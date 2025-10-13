Spal vittoria e primato Iglio guida la rimonta

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Spal infila la terza vittoria di fila e alla settima giornata balza al comando della classifica, a braccetto con quel Fratta che la sconfisse nel debutto al "Mazza". E’ la prima rimonta stagionale, e contro un Cava Ronco solido e velocissimo in contropiede - e abile a passare subito al 3’ col bel gol tutto di prima dell’indemoniato Farabegoli - all’intervallo c’era ragione di temere una domenica storta. La veemente reazione alla rete al passivo non aveva portato gol per errori di mira in serie, e nella seconda fase del primo tempo la squadra aveva poi perso spinta, rischiando anche il raddoppio su punizione sventata da Giacomel, e su un pasticcio tra Dall’Ara e portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spal vittoria e primato iglio guida la rimonta

© Sport.quotidiano.net - Spal, vittoria e primato. Iglio guida la rimonta

In questa notizia si parla di: spal - vittoria

Debutto in Eccellenza da ricordare per il Fratta Terme: vittoria storica contro la Spal in pieno recupero

spal vittoria primato iglioSpal, vittoria e primato. Iglio guida la rimonta - A segno Gaetani, Carbonaro e Mazza, ora è testa della classifica con il Fratta. Lo riporta msn.com

spal vittoria primato iglioSpal, è il primo incrocio stagionale. Deve fermare la fuga del Castenaso - Capolista a +4 sui biancazzurri, chiamati a una reazione per tornare in corsa per il primato. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spal Vittoria Primato Iglio