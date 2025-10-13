spal vittoria e primato iglio guida la rimonta

La nuova Spal infila la terza vittoria di fila e alla settima giornata balza al comando della classifica, a braccetto con quel Fratta che la sconfisse nel debutto al "Mazza". E’ la prima rimonta stagionale, e contro un Cava Ronco solido e velocissimo in contropiede - e abile a passare subito al 3’ col bel gol tutto di prima dell’indemoniato Farabegoli - all’intervallo c’era ragione di temere una domenica storta. La veemente reazione alla rete al passivo non aveva portato gol per errori di mira in serie, e nella seconda fase del primo tempo la squadra aveva poi perso spinta, rischiando anche il raddoppio su punizione sventata da Giacomel, e su un pasticcio tra Dall’Ara e portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

