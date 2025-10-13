Spagna annullate oltre 92mila multe del lockdown Covid | Corte Costituzionale dichiara illegittime ed eccessive restrizioni del 2020
Cinque anni dopo l’inizio della pandemia, la Spagna annulla 92.278 multe. La Corte Costituzionale giudica eccessive le restrizioni alla libertà di movimento del 2020 Sentenze storiche per la Spagna: la Corte Costituzionale ha annullato oltre 92 mila multe comminate durante il lockdown Covid d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: spagna - annullate
