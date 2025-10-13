Spagna annullate oltre 92mila multe del lockdown Covid | Corte Costituzionale dichiara illegittime ed eccessive restrizioni del 2020

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque anni dopo l’inizio della pandemia, la Spagna annulla 92.278 multe. La Corte Costituzionale giudica eccessive le restrizioni alla libertà di movimento del 2020 Sentenze storiche per la Spagna: la Corte Costituzionale ha annullato oltre 92 mila multe comminate durante il lockdown Covid d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

spagna annullate oltre 92mila multe del lockdown covid corte costituzionale dichiara illegittime ed eccessive restrizioni del 2020

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna, annullate oltre 92mila multe del lockdown Covid: Corte Costituzionale dichiara "illegittime ed eccessive" restrizioni del 2020

In questa notizia si parla di: spagna - annullate

Spagna, ok all’embargo sulla vendita di armi a Israele. Ma una rottura completa è ‘altamente difficile’ - La Spagna ha annullato un contratto da 697 milioni di euro per l’acquisizione del sistema di lancio di razzi ad alta mobilità (Silam), sviluppato sulla base del progetto del lanciarazzi Precise and ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Spagna: il ministero della Difesa annulla contratti militari con Israele per oltre 1,2 miliardi - Il ministero della Difesa ha annullato negli ultimi giorni contratti per l'acquisto di armamenti e strumenti militari pari a 1,2 miliardi ... Riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Spagna Annullate Oltre 92mila