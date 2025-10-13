SpaceX ci riprova con Starship | data e obiettivi dell’undicesimo test
Starship, atto 11. SpaceX ha fissato per lunedì 13 ottobre il lancio del nuovo test di volo del veicolo spaziale progettato per le future missioni sulla Luna e su Marte. La navicella, spinta in orbita grazie ai propulsori del mega razzo Super Heavy, partirà dalla base in Texas alle 18.15 locali, quando in Italia sarà ormai già notte inoltrata. Tre gli obiettivi principali, tra cui figurano anche il dispiegamento di otto simulatori dei satelliti Starlink di nuova generazione e la sperimentazione di nuove manovre di volo. La missione permetterà tuttavia soprattutto di comprendere quale ruolo potranno giocare gli Usa nella corsa alla Luna rispetto alla Cina, decisa a prendersi il posto da protagonista verso le stelle. 🔗 Leggi su Lettera43.it
