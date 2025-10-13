Spaccio di metadone in stazione un arresto

Padovaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacente posta in essere dagli agenti della Polizia di Stato. Mercoledì 8 ottobre nei pressi dello scalo ferroviario di Padova gli agenti della Questura hanno arrestato un 45enne italiano ed un 30enne cittadino nigeriano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - metadone

spaccio metadone stazione arrestoSpaccio di metadone in stazione, un arrestato - L'8 ottobre è finito nei guai un 45enne che è stato visto vendere la sostanza ad un giovane assuntore. Come scrive padovaoggi.it

spaccio metadone stazione arrestoSorpreso con 6 dosi di cocaina e oltre 800 euro in contanti. Arrestato 41enne: per lui scatta l'obbligo di dimora in città - L'uomo, durante un controllo dei carabinieri in Piazza Grimana, è stato sorpreso in possesso di 6 dosi di cocaina, una fiala di metadone, un bilancino di precisione, oltre a 820 euro in contanti, ... Secondo corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Metadone Stazione Arresto