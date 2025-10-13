Spaccio di droga ed estorsione con metodo mafioso | blitz e arresti nel Barese

Baritoday.it | 13 ott 2025

I carabinieri della Compagnia di Modugno, dalle prime luci dell'alba, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone ritenute responsabili a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, anche di estorsione aggravata dal metodo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

spaccio droga estorsione metodoSpaccio di droga e estorsione di tipo mafioso, 8 arresti - In corso un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Modugno, in provincia di Bari, che, a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale del capoluogo puglie ... Segnala rainews.it

spaccio droga estorsione metodoDroga ed estorsioni, operazione all'alba tra Modugno, Noicattaro, Rutigliano e Lecce: 8 arresti - Carabinieri in azione per smantellare un’organizzazione che avrebbe imposto il controllo del territorio con minacce e intimidazioni ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

