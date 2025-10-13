Spaccio di droga ed estorsione con metodo mafioso | blitz e arresti nel Barese

I carabinieri della Compagnia di Modugno, dalle prime luci dell'alba, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone ritenute responsabili a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, anche di estorsione aggravata dal metodo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: spaccio - droga

Risse, spaccio di droga e minacce. A due passi dal centro scoppia la protesta: “Siamo esausti, non ce la facciamo più”

Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga

Droga di ogni tipo per lo spaccio in Maremma: arrestato un pusher

In edicola con #Prealpina #primopiano| Lo spaccio dei boschi della droga #BustoArsizio | Minorenne stuprata: chiesti 6 anni di condanna #Varese | Estorsione: «Stai con la mia ex, dammi 5.000 euro» #Luvinate| Benefattore salva il cimitero #bustoarsizio | - facebook.com Vai su Facebook

Latina, guerra per lo spaccio di droga: ancora un ordigno esploso. È il quarto in due settimane - X Vai su X

Spaccio di droga e estorsione di tipo mafioso, 8 arresti - In corso un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Modugno, in provincia di Bari, che, a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale del capoluogo puglie ... Segnala rainews.it

Droga ed estorsioni, operazione all'alba tra Modugno, Noicattaro, Rutigliano e Lecce: 8 arresti - Carabinieri in azione per smantellare un’organizzazione che avrebbe imposto il controllo del territorio con minacce e intimidazioni ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it