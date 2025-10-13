Sottrae zaino a turista in spiaggia | arrestato 49enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Ad Agropoli (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 49enne del luogo indagato per furto aggravato. Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l’arrestato nel momento in cui si impossessava di uno zaino contenente denaro e documenti di un villeggiante che si trovava sulla spiaggia del lungomare cittadino. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio da parte dell’A.G. Il provvedimento si trova in fase di indagine ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sottrae zaino a turista in spiaggia: arrestato 49enne

In questa notizia si parla di: sottrae - zaino

