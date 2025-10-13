Sotto il mare Adriatico c’è acqua dolce Dall’Isola delle Rose ai pozzi Agip di Venezia | cosa sappiamo finora

Bologna, 13 ottobre 2025 – Sotto il mare Adriatico ci sono riserve di acqua dolce. Il focus è soprattutto sull’Alto Adriatico (Italia nord orientale), ma anche le coste romagnole potrebbero riservare sorprese. Le potenzialità di utilizzo dal punto di vista umano e sociale sono più che positive. Una risorsa incredibile e preziosa se si pensa anche al cambiamento climatico. Cosa si sa di questa acqua? Come è stata trovata? “La ricerca di acquiferi dolci o con bassa salinità sta crescendo molto nell’ambito degli studi di geologia dei fondali oceanici”, spiega Angelo Camerlenghi, ricercatore geofisico dell’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

