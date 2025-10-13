Tempo di lettura: 2 minuti Sostegno al popolo palestinese, a Napoli occupati altri due istituti superiori. Stamattina l’iniziativa è stata annunciata da studenti e studentesse del Casanova e del Liceo Artistico Statale. In una nota di Collettivo Casanova e Coordinamento Kaos, si motiva il gesto come “scelta consapevole e politica”. “ Abbiamo occupato – si spiega – perché non possiamo restare in silenzio, non possiamo fare finta di nulla davanti a ciò che sta accadendo nel mondo, davanti a un genocidio che si consuma sotto gli occhi di tutti”. Al Casanova dichiarano di non voler “ essere complici di governi, istituzioni e media che normalizzano la violenza, che censurano la solidarietà, che riducono al silenzio chi osa schierarsi dalla parte degli oppressi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sostegno a palestinesi, a Napoli occupati altri due istituti