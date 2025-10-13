Sosta Responsabilmente nuovi controlli a Verona | osservato speciale il comparto della Ztl

Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 per informare gli automobilisti sulle vie che saranno oggetto di maggiori controlli da parte degli accertatori. Durante la settimana a partire da lunedì 13 ottobre 2025, l’attenzione sarà concentrata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

