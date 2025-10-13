Sorpreso dai poliziotti a spacciare cocaina | in casa 50 grammi di polvere bianca e denaro contante
La segnalazione di un'attività di spaccio nel quartiere di Gianola, a Formia, ha fatto scattare un'indagine della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta. Nel corso dei servizi di osservazione sul territorio gli agenti di polizia hanno sorpreso in flagranza il presunto spacciatore proprio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
