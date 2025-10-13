Sorpresi in auto con 11 chili di cocaina ed eroina | tre arresti

I Carabinieri della Compagnia di Perugiahanno arrestato tre persone per possesso ai fini di spaccio di droga.I militari della Stazione di Ponte San Giovanni, con l’ausilio dei colleghi del Radiomobile, hanno fermato e identificato un 31enne, un 35enne e un 38enne, tutti di origini nigeriane. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sorpresi in auto con merce "sospetta", per 4 anni non potranno mettere piede nel Comune di Perugia

I due giovani, sorpresi in auto con fare sospetto, sono stati trovati in possesso dell'arma e di una modica quantità di stupefacenti dai carabinieri del Radiomobile di Chiari.

