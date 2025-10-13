Sorpresi alla guida sotto l' effetto dell' alcol e in possesso di hashish | tre automobilisti nei guai
SENIGALLIA – Nel corso del fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Senigallia, hanno intensificato i controlli sottoponendo ai previsti accertamenti diversi automobilisti. Uno di loro è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a due volte al limite. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
