Sorprese con oltre 21 litri di liquido a base di cannabis | denunciate 4 persone

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, e nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

