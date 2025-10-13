Sopravvissuto all’eccidio Addio a Franco Lanzarini Per tre volte scampato alla fucilazione dei nazisti
"Ero nel rifugio, che era una grotta scavata accanto a Villa Cerana a Monte Sole, con la mia mamma e tre fratelli. Avevo 7 anni e mezzo. Per tre volte sono scampato alla fucilazione". Il grande cuore di Franco Lanzarini, originario di Castelfranco Emilia (Modena), ha smesso di battere. Aveva 88 anni. Da bambino, era scampato alla strage di Marzabotto. Tra gli ispiratori della Scuola di Pace di Monte Sole, in passato anche vicesindaco e sindacalista, per tutta la vita ha ricordato l’inferno che ha vissuto quando era piccolo, senza mai smettere – seppure straziato da quelle immagini – di raccontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
