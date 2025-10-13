Sono vivo ma dentro di me tutto è morto | Roei Shalev sopravvissuto alla strage del Nova festival si è suicidato

“Mi dispiace, non riesco più a sopportare questo dolore. Voglio che la sofferenza finisca. Sono vivo, ma dentro di me tutto è morto. Per favore, non siate arrabbiati con me”. Il suo testamento, la spiegazione del suo ultimo festo, l’ha affidato a Instagram. Parole disperate, che arrivano due anni dopo la strage del Nova Festival. Una strage a cui Roei Shalev era sopravvissuto, ma portando ferite insanabili. Si è tolto la vita, aveva 30 anni. Il suo corpo è stato trovato il 10 ottobre in un’auto bruciata vicino al mare a Netanya, al centro di Israele. La fidanzata, Mapal, e la migliore amica, Hilly, erano state uccise dalle Brigate Ezzedin al-Qassam mentre cercavano di fuggire con lui dal rave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

