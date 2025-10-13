Sono rimaste Sanremo e Roubaix per poterci godere ancora Tadej Pogacar
Mentre pedalava davanti a tutti in quegli ultimi trentasei chilometri di solitudine delle centinaia che si è concesso anche in questa stagione, Tadej Pogacar ha trovato il modo di godersi quello che gli stava attorno. Quelle migliaia di persone che lo hanno visto pedalare verso Bergamo alta che erano lì per tutti i corridori in corsa, ma soprattutto per lui. Uomini e donne, anziani e bambini, che hanno preferito l’asfalto dove passava il Giro di Lombardia 2025 a qualsiasi altro luogo. Uomini e donne, anziani e bambini che avevano un allez, un forza, un vai per tutti quelli che pedalavano, ma uno più forte per il campione del mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sono rimaste Sanremo e Roubaix per poterci godere ancora Tadej Pogacar - Solo tre corridori nella storia del ciclismo ce l’hanno fatta: Rick van Looy, Roger de Vlaeminck ed Eddy Merckx, l’ultimo a esserci riuscito, nel 1971. Si legge su ilfoglio.it
Milan lancia la sfida da Trento: "Voglio vincere la Sanremo, la Roubaix e ai grandi giri..." - La maglia verde del Tour: "Portare la bicicletta sino a Parigi era il mio sogno e ci sono riuscito, ma quanta fatica ho fatto nella tappa di Lourdes... Scrive msn.com