Sondrio scovato nei boschi lo spacciatore fantasma | arrestato a Bubbiano dopo mesi di caccia

Un 23enne irregolare è stato arrestato dalla Polizia di Sondrio per spaccio di droga nei boschi della Valtellina dopo mesi di indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Operazione della Polizia di Stato di Sondrio contro lo spaccio nei boschi. Arrestati due pusher in valle - a Polizia di Stato prosegue l’azione di prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Come scrive valtellinanews.it

