Sondrio l’incredibile caduta dal monopattino elettrico sulla Panoramica

Un ragazzo è caduto dal proprio monopattino elettrico mentre discendeva a folle velocità, oltre i 60 chilometri orari e senza casco (obbligatorio), lungo via V Alpini, la strada “panoramica” che collega Sondrio alla mezza costa verso Montagna in Valtellina, Poggiridenti e Tresivio. Il fatto è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

