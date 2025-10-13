Sondrio brutale aggressione a una donna | il SIULP esprime solidarietà e ringrazia la Polizia
Profondo sdegno e sincera vicinanza alla vittima: così il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) di Sondrio commenta la violenta aggressione subita da una donna nei pressi della stazione ferroviaria della città. L’autore del gesto, un cittadino extracomunitario, è stato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Violentata, rapinata e sfregiata al volto: l’aggressore resta in carcere. Il questore: violenza brutale, ma Sondrio resta sicura
Una violenza brutale consumata nel centro di Sondrio. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di aver stuprato, picchiato e derubato una donna di 44 anni lo scorso 6 ottobre. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.
