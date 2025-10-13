Sondaggio Mentana i dem sorridono solo in Toscana | chi sale e chi scende

Liberoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito di Giorgia Meloni risulta stabile al 30,8%. Al secondo posto, con un calo dello 0,1, ecco il Partito democratico di Elly Schlein. Che dunque sembra beneficiare di qualche voto in più rispetto al centrodestra solo nei cosiddetti fortini rossi, come nel caso della Toscana, dove è stato riconfermato il presidente uscente di centrosinistra Eugenio Giani. I dem sono al 21,8%.  Non va tanto meglio per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale, sta avendo qualche problema di consenso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

