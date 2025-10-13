Sondaggio Mentana aumenta il divario tra Fratelli d’Italia e Pd | tranne Meloni crollano tutti
Secondo l’ultimo sondaggio politico Swg realizzato per il Tg La7, il quadro delle intenzioni di voto in Italia mostra stabilità, con un lieve ma significativo cambiamento: Fratelli d’Italia mantiene la propria posizione di primo partito e amplia il margine rispetto ai principali partiti di opposizione. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma al 30,8%, invariato rispetto alla scorsa settimana, ma aumenta il vantaggio su Pd e M5S. Il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein registra un calo dello 0,1%, fermandosi al 21,8%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,2%, attestandosi al 13,4%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sondaggio - mentana
#Sondaggio #Mentana, il dato che gela #Schlein prima delle #regionali #marche #calabria - X Vai su X
Nel sondaggio settimanel di ieri sera, nel tg de La7, condotto da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito, crescendo al 30,4%. - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio Mentana, aumenta il divario tra Fratelli d’Italia e Pd: tranne Meloni crollano tutti - Secondo l’ultimo sondaggio politico Swg realizzato per il Tg La7, il quadro delle intenzioni di voto in Italia mostra stabilità, con un lieve ma ... Si legge su thesocialpost.it
Sondaggio Mentana, il dato che gela Schlein prima delle regionali - Fratelli d’Italia ben oltre il 30 per cento, in leggerissimo calo ma sempre saldamente primo partito del nostro Paese, distanziando il Partito Democratico di oltre 8 punti percentuali che vede ridursi ... Lo riporta iltempo.it