’Solo per amore’ Le riflessioni di Castagnoli in Sala Arengo

Organizzato dall’associazione culturale di Ferrara ’I Caschi blu della cultura’ si terrà domani alle 16, nella Sala dell’Arengo del comune, la presentazione del libro ’Solo per amore. riflessioni e altro’ scritto dall’ex comandante della polizia provinciale, Claudio Castagnoli. Un appuntamento al quale parteciperanno Gian Marco Duo, presidente dell’Associazione Italia Leucemie, e il professor Francesco Cavazzini del reparto di ematologia dell’ospedale di Cona, mentre dialogherà con l’autore Mara Guerra. Il piccolo libro racconta come l’ex comandante colpito da leucemia ebbe una prima diagnosi funesta, poi fortunatamente rivelatasi sbagliata, ma per quasi 48 ore ha vissuto sapendo che non gli rimanevano che pochi mesi di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

