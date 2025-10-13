solierese prima gioia in casa autogol stende il castelnuovo

SOLIERESE 2 CASTELNUOVO 1 SOLIERESE: Tosi, Ligabue, Mandreoli, Vignocchi, Laino, Gianelli, Vaccari (71’ Boschetti), Pagano (59’ Marani), Feninno (81’ Caselli), Bozzani (92’ Tagliavini), Dapoto (86’ Berni). A disp. Prejmerean, Bartolomeo, Mecorrapaj, Baroni P. All. Greco CASTELNUOVO: Menozzi, Fontanesi, Manini, Baroni L., Coviello (46’ Copertino), Veneri (74’ Cantaroni), Leguern, Bellentani (81’ Paltrinieri), Bellei Ponzi, Fugallo (66’ Ienna), Carbone. A disp. Ripesi, Giovanardi, Baffo, Lodi, Mazzoli All. Casagrandi Arbitro: Candela di Parma Reti: 16’ Dapoto, 24’ Veneri, 38’ autogol Coviello Note: ammoniti Manini, Feninno, Berni Succede tutto in 38’ fra Solierese e Castelnuovo e a fare festa è la squadra di Greco che coglie la prima vittoria allo "Stefanini" grazie alla sfortunata autorete proprio di Coviello, ex di turno cresciuto nel settore giovanile gialloblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

